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Мод для «Скайрима» позволяет испытать на себе все прелести френдзоны

Мод для «Скайрима» позволяет испытать на себе все прелести френдзоны
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Для «Скайрима» продолжают выходить разнообразные модификации, которые здорово разнообразят игру. Пользователь под ником ayserpa решил доработать систему брачных отношений и выпустил мод Immersive Rejections. Он добавляет в проект около 100 реплик персонажам, которые совершенно «не заинтересованы» в главном герое как в объекте любви.

При этом объекты интереса могут отвечать по-разному: кто-то извинится перед Довакином и откажет, а кто-то посмеётся ему в лицо за столь резкий и неожиданный вопрос о сближении. Как рассказал автор, ему просто хотелось показать геймерам, что отказы — довольно частая ситуация в жизни, и их не стоит бояться.

Immersive Rejections для «Скайрима» можно скачать на сайте Nexusmods. Модификация поддерживает в том числе русский язык.

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