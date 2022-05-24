Мемы возродили интерес к Metal Gear Rising: Revengeance на 1000%

В начале 2022 года мемы по слэшеру Metal Gear Rising: Revengeance вышли на новый уровень. На многих сайтах, включая «Твиттер» и Reddit, пользователи резко начали использовать gif-изображения с героями игры вроде ухмыляющегося Сэма.

А культовая сцена с фразой «Наномашины, сынок!», которую произносит главный антагонист игры сенатор Армстронг, стала как будто бы ещё популярнее.

Благодаря мемам пиковый онлайн Metal Gear Rising: Revengeance за последний месяц достиг 2,5 тыс. пользователей, хотя ещё полгода назад не превышал и нескольких сотен. Таким образом, интерес к проекту поднялся более чем на 1000%.

Возросли просмотры и различных гайдов, а также музыкальных тем игры. Например, недавно культовый трек Rules of Nature из MGR преодолел планку в 21 млн просмотров на YouTube.

Metal Gear Rising: Revengeance — это спин-офф серии Metal Gear от студии PlatinumGames, создателей Bayonetta и NieR: Automata. Игра вышла в 2013 году на PS3 и Xbox 360, а в 2014-м её выпустили на ПК. Проект запоминается в первую очередь безумным драйвом в сюжетных сценах и уникальной механике разрубания предметов с помощью высокочастотного меча.

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