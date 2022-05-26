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Новое событие в Fortnite, «Столкновение», пройдёт 4 июня

Новое событие в Fortnite, «Столкновение», пройдёт 4 июня
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Epic Games анонсировала проведение события «Столкновение» в Fortnite. Оно будет посвящено концу второго сезона третьей главы королевской битвы. Третий сезон стартует 4 июня.

Режим «Столкновение» станет доступен игрокам за 30 минут до начала события. В качестве наград Epic Games подарит игрокам эксклюзивные экран загрузки и музыку лобби. Ещё в магазине за пару дней до начала события появятся экипировки команды Робота.

Пристегнитесь, нас ждёт «Столкновение».

Также разработчики посоветовали завершать оставшиеся задания и открыть желаемые награды до 4 июня. Epic Games напомнила, что всё ещё можно завершить особые задания Бродяги и обменять оставшиеся боевые звёзды на награды.

Недавно утекли персонажи, которые войдут в новый сезон Fortnite. В их числе: Дарт Вейдер, Индиана Джонc и многое другое.

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