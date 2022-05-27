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Девушка украсила парню геймпад PS5 в стиле Elden Ring

Девушка украсила геймпад парня-геймера в стиле Elden Ring
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Несмотря на давний выход, Elden Ring продолжает пользоваться популярностью в сети. Пользователь Reddit под ником Swampyballache показал кастомизированный геймпад от PlayStation 5.

Он выполнен в стиле Elden Ring. В самом центре можно увидеть название игры и значок благодати, а по краям контроллера расположены тематические рисунки. Справа нарисована медуза, а слева расположилось Древо Эрд. Короткий ролик можно посмотреть ниже.

По словам геймера, за основу был взят обычный белый геймпад DualSense. Его покрасили матовой аэрозольной краской, а девушка пользователя нанесла по бокам свои рисунки. Поверх всего нанесли прозрачный лак.

В комментариях под записью аудитория посоветовала девушке зарабатывать на этом деле. Swampyballache отметил, что у него есть такие мысли.

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