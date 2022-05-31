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Фанат выпустил трейлер Half-Life 3 на Unreal Engine 5. Выглядит невероятно!

Фанат выпустил трейлер Half-Life 3 на Unreal Engine 5. Выглядит невероятно!
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Энтузиаст под ником Enfant Terrible выпустил фанатский трейлер горячо ожидаемой Half-Life 3 на Unreal Engine 5. В ролике можно увидеть переработанные локации из первых двух игр, выполненные на современном графическом уровне, а также самого Гордона Фримена с невероятно детализированным лицом.

В своей работе автор воспользовался множеством программ: от Blender до After Effects. Он ещё раз отметил, что это всего лишь концепт-трейлер с графикой, которую он хотел бы увидеть в потенциальном триквеле.

Фанаты, кажется, уже отчаялись ждать Half-Life 3, однако после Alyx их надежды зажглись с новой силой. Тем более, что сама Valve не отрицает вероятности того, что когда-нибудь выпустит самую ожидаемую игру всех времён.

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