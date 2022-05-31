Взгляните на эпичную битву между Мастером Чифом и Кратосом

Благодаря моддерам видеоигры преображаются и становятся как минимум забавнее. Вот и умелец с канала Marcos RC решил показать, что будет, если добавить в God of War Мастера Чифа из Halo.

Автор показал битву двух настоящих спартанцев. Он заменил модель Бальдра на Мастера Чифа, и получилась забавная битва. В комментариях аудитория отметила, что было бы интересно взглянуть на настоящее сражение двух спартанцев. Даже интересно, кто из них вышел бы победителем.

Стоит отметить довольно качественную модельку Чифа, он выглядит действительно неплохо.

Если верить слухам и самим разработчикам, сиквел God of War мы получим уже в конце этого года. Вполне вероятно, что игру могут показать на завтрашнем State of Play, которое начнётся в час ночи по мск.

God of War Ragnarok выйдет на PS4 и PS5.

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