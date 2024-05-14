«Пока это халтура»: Алексей OverDrive Бирюков — про онлайн-курсы по CS 2 от Симпла

Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков поделился первыми впечатлениями от онлайн-курсов под названием «Play Like s1mple» от киберспортсмена Александра s1mple Костылева.

13 мая открылся доступ к урокам Counter-Strike 2 от Симпла, стоимость годовой подписки на которые составила $ 100. Алексей Бирюков дал свою оценку первым занятиям онлайн-курса:

Первое впечатление от уроков Симпла — полный провал… В таких проектах первое впечатление — самое важное: нужно уметь с первых секунд зацепить зрителя, причём не только поклонников, но и сторонних наблюдателей. Но вместо чего-то запоминающегося и эксклюзивного нам рассказывают достаточно стандартные расклады [...].

Кроме этого, OverDrive отметил, что хромает не только содержание курса, но и подача. По словам инсайдера, в некоторых моментах Симпл «неожиданно начинает быстро читать текст с экрана», что происходит на английском языке с «не лучшим произношением».

У Бирюкова сложилось впечатление, что команда, которая работала над проектом, «постаралась сделать всё дорого и круто», однако самому киберспортсмену «заморачиваться было лень». Свои впечатления OverDrive резюмировал следующим образом:

В результате мы имеем яркую, дорогую, эффектную обложку с достаточно вторичным наполнением. Такое могут одобрить только настоящие фанаты. Я не знаю, что я должен увидеть в следующих уроках, чтобы поменять своё мнение и посоветовать эти уроки вам. Пока это халтура.

Онлайн-курс состоит из 60 интерактивных занятий в видеоформате. Уроки призваны развить внутриигровые навыки и стратегическое мышление у игроков в Counter-Strike 2. Количество мест в «школе Симпла» ограничено.