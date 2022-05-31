Эксперты: новые консоли сейчас не нужны

Digital Foundry в свежем подкасте обсудили заявление китайского телегиганта TCL про появление PS5 Pro и новых Xbox Series в 2023-2024 годах. Эксперты посчитали, что это не более чем догадка — никакой инсайдерской информации у компании нет.
Вместе с этим они в целом обсудили, нужны ли новые консоли сейчас. Если кратко, то нет.
PS4 Pro и Xbox One X появились сразу из-за нескольких факторов. В первую очередь из-за неожиданного роста популярности 4К-дисплеев и изначальной консервативной конструкции PS4 и Xbox One — даже на момент выхода они были достаточно слабыми, поэтому буквально требовалось представить более мощные модели.
Сейчас ситуация абсолютно другая: уже почти два года PS5 и Xbox Series в глобальном дефиците, а никакой новой популярной технологии нет — всё нужное консоли так или иначе поддерживают. Браться за запуск новых систем просто не имеет никакого смысла.
Более того, подавляющее большинство новинок до сих пор выходят на PS4 и Xbox One — консолях, которым в этом году стукнет девять лет. Мало какие разработчики сейчас используют хотя бы половину мощностей PS5 и Xbox Series, поэтому вряд ли кто-то всерьёз думает о каких-то Pro-версиях.
Журналист и инсайдер Джефф Грабб при этом отмечает, что новые модели PS5 в обозримом будущем наверняка появятся, но речь идёт о чём-то вроде PS5 Slim — той же консоли, но с использованием более современных деталей. Это, возможно, поможет с частичной проблемой дефицита.
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