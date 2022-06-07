Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Resident Evil и Street Fighter проведут собственную игровую презентацию 14 июня

Авторы Resident Evil и Street Fighter проведут собственную игровую презентацию 14 июня
Комментарии

Capcom объявила о проведении собственной игровой презентации. Она начнётся 14 июня в 1:00 мск и продлится 35 минут. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube, Twitch и TikTok.

В компании отметили, что презентация будет посвящена ранее анонсированным проектам. Таким образом, фанатам стоит ожидать более подробной информации о ремейке Resident Evil 4, файтинге Street Fighter 6, а также VR-версии Resident Evil Village. Точный список из будущих тайтлов авторы представят ближе к началу трансляции.

Презентация Capcom пройдёт практически сразу после окончания других крупных игровых выставок: Summer Game Fest 2022, конференции Xbox с Bethesda и PC Gaming Show. Мы собрали все презентации в одном материале и будем держать вас в курсе всех будущих анонсов.

Все важные игровые события лета 2022 года. Что нас ждёт вместо E3 2022? Все важные игровые события лета 2022 года. Что нас ждёт вместо E3 2022?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022