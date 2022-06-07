Авторы Resident Evil и Street Fighter проведут собственную игровую презентацию 14 июня

Capcom объявила о проведении собственной игровой презентации. Она начнётся 14 июня в 1:00 мск и продлится 35 минут. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube, Twitch и TikTok.
В компании отметили, что презентация будет посвящена ранее анонсированным проектам. Таким образом, фанатам стоит ожидать более подробной информации о ремейке Resident Evil 4, файтинге Street Fighter 6, а также VR-версии Resident Evil Village. Точный список из будущих тайтлов авторы представят ближе к началу трансляции.
Презентация Capcom пройдёт практически сразу после окончания других крупных игровых выставок: Summer Game Fest 2022, конференции Xbox с Bethesda и PC Gaming Show. Мы собрали все презентации в одном материале и будем держать вас в курсе всех будущих анонсов.
- 7 июня 2022
-
11:24
-
10:58
-
10:22
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 6 июня 2022
-
23:59
-
23:25
-
22:49
-
22:02
-
21:26
-
20:09
-
19:42
-
18:51
-
18:44
-
17:54
-
17:01
-
16:38
-
15:50
-
15:12
-
14:53
-
14:29
-
14:15
-
13:44
-
13:33
-
13:02
-
12:57
-
12:36
-
12:24
-
11:53
-
11:24
-
10:50
-
10:21
-
09:52