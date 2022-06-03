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Расписание всех игровых выставок лета 2022 года: PlayStation, Microsoft, E3 2022, Summer Game Fest

Все важные игровые события лета 2022 года. Что нас ждёт вместо E3 2022?
Михаил Шевкун
Все важные игровые события лета 2022 года
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Запасаемся хайпометрами.

Хоть культовая выставка E3, похоже, больше никогда не вернётся, парад игровых анонсов и презентаций не прекращается. Мы подготовили расписание грядущих мероприятий, кратко рассказав о том, чего стоит ожидать на них.

State of Play

Когда? 3 июня, уже прошла

Sony в этом году выступила первой и уже успела раскрыть ключевые анонсы партнёров. За 30 минут компания показала ремейк Resident Evil 4, представила жгучий трейлер Final Fantasy 16 с примерной датой выхода, раскрыла дату выхода хоррора The Callisto Protocol и даже объявила о выходе двух «Человеков-пауков» на ПК.

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Но дальше — интересней. Ведь остальные ивенты ещё не прошли, поэтому там может случиться буквально что угодно (но всё же в рамках разумного!).

Summer Game Fest 2022

Когда? 9 июня в 21:00 мск.

Двухчасовое шоу создателя The Game Awards Джеффа Кили, где ожидается основная масса интересных анонсов от крупных издателей и компаний поменьше. На этот раз обещают около 30 игр, среди которых уже точно будет супергеройский кооперативный экшен Gotham Knights.

Вдобавок ожидаются показы:

  • Marvel's Midnight Suns — XCOM про супергероев Marvel;
  • The Lord of the Rings: Gollum — приключение Голлума;
  • Saints Row — перезапуск крутого комедийного боевика про медийных гангстеров;
  • MultiVersus — отличный файтинг в стиле Super Smash Bros. с героями Warner Bros.

Из неподтверждённых игр ожидаем новые Need for Speed, Assassin's Creed, Silent Hill и, возможно, показ сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order. В этом году EA и Ubisoft подтвердили, что не планируют никаких собственных шоу, поэтому могут зайти на огонёк к партнёрам.

Devolver Direct 2022

Когда? 10 июня в 01:00 мск

Devolver Digital возвращается со своими безумными конференциями: на этот раз фанатов небольшого издательства ждёт 20-минутный показ «будущее будущего будущего». Ведущим станет робот Гоити Суда (No More Heroes, Killer7, Killer is Dead).

Обещают показать Cult of the Lamb, это игра про создание культа, и представить новые игры.

Future Games Show

Когда? 11 июня в 22:00 мск

А это презентация от игрового издания GamesRadar. Действительно крупных анонсов точно ожидать не стоит, покажут в большинстве своём игры совсем небольших разработчиков и несколько проектов от издателей среднего калибра вроде Team 17.

Наибольший интерес вызывает то, что ведущими выступят актёры Даг Кокл и Дениз Гоф — они озвучивали Геральта и Йеннифэр в играх серии «Ведьмак».

Xbox & Bethesda Games Showcase

Когда? 12 июня в 20:00 мск

Презентация студий Microsoft в этом году должна порадовать — у издателя в 2022-м всё ещё не вышло ни одной игры, даже заявленной на конец года Starfield, так как её перенесли на начало 2023-го. Поэтому велика вероятность получить приятные сюрпризы.

Фанаты ожидают появление ремастеров Gears of War в духе Halo: The Master Chief Collection. Вдобавок к концу года могут выкатить новую Forza Motorsport, которая станет перезапуском серии. Разработчики пошли по пути Gran Turismo и решили сделать новую часть с нуля. Никаких больше старых моделей машин.

Но в целом компании пора бы показывать геймплей десятков игр, которые она анонсировала за последние два-три года кинематографическими трейлерами. Как там дела у Awoved от Obsidian? Fable от Playground? State of Decay 3 от Undead Labs? Hellblade 2 от Ninja Theory? Perfect Dark от The Initiative? Everwild от Rare?

А чем вообще заняты The Coalition (Gears of War), id Software (DOOM) и Compulsion Games (We Happy Few)? Пора начать отвечать и на эти вопросы.

Вдобавок ждём игры партнёров — к примеру, может быть что-то новое про S.T.A.L.K.E.R. 2.

Однако, кажется, больше всего внимания уделят наполнению Xbox Game Pass, особенно на фоне небольшого скандала между журналистами и Microsoft. Первые громко объявили о выгорании подписки, поскольку там стало мало действительно крупных новинок, а вторые постебались над ними, мол, им интересны только блокбастеры.

PC Gaming Show

Когда? 12 июня в 22:30 мск.

Сначала PC Gaming Show была скорее неуклюжей попыткой сделать для ПК-геймеров презентацию в духе PlayStation и Xbox, однако постепенно мероприятие действительно стало напоминать какое-никакое шоу. Действительно крупных анонсов тут мало, но хороших игр показывают сполна.

И идёт она больше не четыре часа, а полтора-два!

Фото: PC Gamer

Nintendo

Когда? Пока неизвестно

Nintendo обычно не пропускает летний период, однако компания до сих пор не объявила о планах провести тематический Direct. У издателя, кстати, в целом самые выгодные позиции — в ближайшее время выйдет много игр, а у многих всё ещё нет точной даты, поэтому шоу точно ожидается.

PlayStation

Когда? Неизвестно

Да, Sony уже провела 30-минутную State of Play, где сосредоточилась на играх партнёров, однако компании в обозримом будущем предстоит показать и собственные новинки. В первую очередь назвать дату выхода God of War Ragnarok, представить ремейк The Last of Us и мультиплеерную игру по её мотивам.

И это программа-минимум, ведь все три релиза ожидаются до конца года. Так что в ближайшее время ждём какую-то дополнительную презентацию и от Sony.

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Заглавное фото: Ubisoft

Источник: «Чемпионат»

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