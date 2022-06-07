Автора «Метро 2033» Дмитрия Глуховского объявили в розыск

СМИ обратили внимание, что известного писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск. Глуховский известен как автор «Метро 2033», «Текста» и других известных романов.

Его данные с фотографией появились на странице разыскиваемых в МВД. В качестве основания указана статья УК РФ. Какая конкретно, неизвестно. Также можно увидеть дату рождения, установочные данные и контактную информацию.

Пользователи сети предполагают, что писателя могут разыскивать из-за того, что тот высказался по поводу ситуации на Украине и не поддержал Россию.

13 апреля стало известно о приостановке работы над фильмом по «Метро 2033». Снять ленту должен Егор Баранов, а за производство отвечает студия 1-2-3 Production. Когда работа над картиной продолжится, создатели не говорили.