Автора «Метро 2033» Дмитрия Глуховского объявили в розыск

СМИ обратили внимание, что известного писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск. Глуховский известен как автор «Метро 2033», «Текста» и других известных романов.
Его данные с фотографией появились на странице разыскиваемых в МВД. В качестве основания указана статья УК РФ. Какая конкретно, неизвестно. Также можно увидеть дату рождения, установочные данные и контактную информацию.
Пользователи сети предполагают, что писателя могут разыскивать из-за того, что тот высказался по поводу ситуации на Украине и не поддержал Россию.
13 апреля стало известно о приостановке работы над фильмом по «Метро 2033». Снять ленту должен Егор Баранов, а за производство отвечает студия 1-2-3 Production. Когда работа над картиной продолжится, создатели не говорили.
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