В новой RPG от Obsidian к магии могут добавить пушки

В фэнтезийной ролевой игре Avowed от создателей Pillars of Eternity и The Outer Worlds может появиться огнестрельное оружие, о чём сообщил журналист Джез Корден.

Корден рассказал, что был в офисе разработчиков в 2021 году, когда и узнал об пистолетах и мушкетах в Avowed. По словам журналиста, огнестрельное оружие будет сложно использовать из-за долгой перезарядки, поэтому часто придётся пользоваться луком со стрелами.

События Avowed будут проиcходить в мире Pillars of Eternity, но в тизере создатели игры показали луки, мечи и магию. О появлении пистолетов разработчики ещё не сообщили.

Корден отметил, что релиз Avowed состоится в начале 2023 года, но возможен и выход в 2022-м. Скорее всего, игру покажут на конференции Xbox и Bethesda, которая пройдёт 12 июня.

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