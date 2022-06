God of War: Ragnarok хотят выпустить в ноябре

God of War: Ragnarok планируют выпустить в ноябре, о чём рассказали авторитетные источники Bloomberg.

По нашим сведениям, игру изначально планировали выпустить раньше — в конце сентября. Однако, похоже, случились какие-то заминки и Sony отложила премьеру на пару месяцев. Видимо, именно поэтому уже 2 сентября выйдет ремейк The Last of Us (по нашим данным, его планировали выпустить в ноябре).

По данным Bloomberg, «Рагнарёк» несколько раз откладывали, поскольку изначально команда всерьёз планировала выпуск в 2021-м. Однако пандемия и другие проблемы оттянули релиз на целый год.

Для Sony выпуск God of War: Ragnarok станет очень важным, поэтому компания намерена выпустить продолжение в самом лучшем виде. Официальное объявление даты выхода игры ожидается до конца июня.