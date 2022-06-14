В Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий. Какие игры стоят внимания?

Valve по уже сложившейся традиции запустила фестиваль «Играм быть», в течение которого игроки смогут опробовать несколько сотен демоверсий будущих проектов в Steam. На протяжении недели разработчики будут транслировать свои игры, а геймеры получат специальной значок в профиль, который можно многократно улучшать.

Небольшая подборка интересных проектов

SIGNALIS — классический survival-horror в духе оригинальных Resident Evil в мире будущего.

Selaco — шутер в стиле F.E.A.R. с разрушаемым окружением и очень умными ботами.

Anger Foot — ещё один шутер от первого лица, в котором герой очень ловко управляется невероятно мощной левой ногой.

Cult of the Lamb — рогалик про одержимого ягнёнка, который совершает вылазки в таинственные регионы.

Nine Sols — 2D-экшен про милого котика с боевой системой в духе Sekiro: Shadows Die Twice.

Metal: Hellsinger — наследник DOOM с элементами ритм-игры.

Midnight Fight Express — файтинг в стиле хардкорной Sifu с оружием и драйвовыми погонями.

С полным списком демоверсий можно ознакомиться на специальной странице в Steam. Фестиваль «Играм быть» продлится до 20 июня 20:00 мск.