«Игра в кальмара» в реальности: Netflix устроит настоящие игры с огромным призом
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«Игра в кальмара», несомненно, один из самых популярных сериалов Netflix. Шоу получило бешеную известность, поэтому компания решила устроить настоящие игры. Самое примечательное — денежный приз в размере $ 4,56 млн. Подобного в истории ТВ ещё не было.
Также Netflix отметил, что участие примут 456 человек. Это тоже рекорд, поскольку столько людей ещё никогда не участвовало в рамках одного реалити-шоу.
«Игра в кальмара» покорила мир с захватывающей историей Хвана и яркими образами. Мы благодарны за такую поддержку и хотим превратить вымышленный мир сериала в реальный в качестве соревнований. Поклонников драматического сериала ждёт увлекательное и непредсказуемое путешествие, поскольку наши 456 игроков пройдут самые безумные испытания.
Netflix уже ищет тех, кто хотел бы принять участие в шоу. На сайте проводят кастинг в США, Англии и остальном мире.
Новость по темеСериал «Игра в кальмара» официально продлили на второй сезон
Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет не раньше конца 2023 года.
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