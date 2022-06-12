Сериал «Игра в кальмара» официально продлили на второй сезон
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Netflix спустя почти 10 месяцев после премьеры первого сезона «Игры в кальмара» объявил о продлении сериала на второй сезон. Да, до сих пор официально у сериала не было запланировано продолжения.
На свои позиции.
Приготовиться.
Пошли!
«Игра в кальмара» продолжится. Только на Netflix.
Первый сезон прошлой осенью стал настоящим хитом по всему миру, хотя для самого Netflix он стоил совсем немного. Общий заработок шоу за первые недели превысил $ 1 млрд, однако компания не торопилась официально давать зелёный свет продолжению.
При этом создатель сериала довольно публично рассказывал о своих планах на продолжение и уже готовился к грядущим съёмкам. Для всех было очевидно, что продолжение появится, а Netflix зачем-то тянул резину.
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