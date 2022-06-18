В России больше нельзя скачать образы Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft

18 июня российские пользователи Сети обнаружили, что утилиты для установки Windows 10 больше нельзя скачать с сайта Microsoft. При попытке загрузить файл появляется ошибка «404 — File or Directory not found». Аналогичная проблема и с Windows 11 — на сайте нельзя скачать «Помощника по установке». Однако «Установочный носитель» Windows скачивается без каких-либо проблем. Проверка «Чемпионата» подтвердила, что файлы действительно не загружаются как минимум у нескольких провайдеров из России.

Самое интересное, что при включённом VPN всё работает — судя по всему, Microsoft ограничила установку регионально. Будем надеяться, что это всего лишь техническая ошибка, а не решение компании ограничить свою деятельность на территории России. Сама компания ситуацию не комментировала.