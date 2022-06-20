Маления из Elden Ring и Роберт Дауни-младший. Кто может появиться в Fortnite?

Ведущий аккаунта Fortnite News опубликовал опрос, который ему прислала Epic Games. В нём компания узнаёт о коллаборациях, которые бы хотели видеть игроки в королевской битве.
В списке есть не только новые персонажи, звёзды и бренды, а также и те, которых уже добавили в игру. Из свежего можно заметить Трисс Меригольд из «Ведьмака», Роберта Дауни-младшего, Эллиота Пейдж, а также различные сериалы. К примеру, «Любовь, смерть и роботы» и «Американская история ужасов».
Особенно интересно увидеть в списке Малению и Александра из Elden Ring. Может быть, героев действительно добавят в Fortnite?
Упоминание брендов, персонажей и другого в этом списке не говорит о точном появлении в игре. Разработчики просто выясняют, чему аудитория будет рада. Можно заметить, что в списке есть Леди Димитреску. Ранее она уже упоминалась, только в другом опроснике.
Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Android.
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