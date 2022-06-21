С 21 июня весёлая игра Fall Guys стала бесплатной на всех платформах. Студия Mediatonic приняла такое решение и будет зарабатывать с помощью сезонных абонементов.
Fall Guys представляет собой аркаду, в которой принимает участие 60 человек. Игроки должны проходить испытания, полосы препятствий и выжить. Примечательно, что игра полноценно поддерживает PlayStation 5 и Xbox Series — на обеих консолях проект работает с разрешением 4K при 60 FPS.
Fall Guys вышла в 2020 году на ПК и PS4, а популярность получила благодаря появлению в PS Plus. Затем свою роль в этом сыграли и стримеры, которые сделали тайтл ещё популярнее.
Fall Guys для ПК можно скачать в Epic Games Store, а для остальных платформ проект также доступен в цифровых магазинах. Из Steam игра пропала, она останется только у тех, кто её покупал.
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