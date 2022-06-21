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Продюсер фильма про Марио доволен озвучкой Криса Пратта

Продюсер фильма про Марио доволен озвучкой Криса Пратта
Excitinggames.ru
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Во время мероприятия CineEurope глава Illumination Кристофер Меледандри поговорил про Криса Пратта, который озвучивает Марио в одноимённом фильме.

По словам Меледандри, Крис Пратт действительно отлично звучит в роли Марио. И хотя у многих в этом могут быть сомнения, Кристофер убедил людей, что всё в порядке. По его словам, какая-либо критика рассеется, потому что актёр действительно хорошо справляется с ролью.

Когда люди услышат звучание Криса Пратта, критика испарится, может быть, не полностью — люди любят высказывать мнение, так и должно быть.
Крис Пратт

Крис Пратт

Фото: Inc-news.ru

Производством фильма занимаются студия Illumination и компания Nintendo, а режиссёрами выступают Аарон Хорват и Майкл Джеленик. Фильм про самого известного усатого героя выйдет 7 апреля 2023 года.

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