Серверы бесплатной Fall Guys упали из-за наплыва игроков

Вчера студия Mediatonic сделала Fall Guys бесплатной для всех платформ. Судя по всему, это повлияло на серверы игры, поскольку они упали. Об этом сообщили журналист Том Уоррен и сами разработчики.

Mediatonic подчеркнула, что уже работает над исправлением проблемы. Судя по комментариям, серверы до сих пор не работают. Некоторые пользователи отправляли сообщения 20-40 минут назад и выкладывали скриншот выпадающей ошибки.

Также можно найти критику разработчиков. Якобы они должны были понимать, что из-за бесплатного доступа онлайн проекта явно вырастет.

Я просто скажу, что вы, ребята, должны были знать, сколько людей присоединится к игре, когда она станет бесплатной.

Ваши серверы ужасно плохо работают. Вы должны были что-то сделать, это не впечатляет.

Fall Guys можно скачать бесплатно для ПК (Epic Games Store) и консолей.