Серверы бесплатной Fall Guys упали из-за наплыва игроков
Поделиться
Вчера студия Mediatonic сделала Fall Guys бесплатной для всех платформ. Судя по всему, это повлияло на серверы игры, поскольку они упали. Об этом сообщили журналист Том Уоррен и сами разработчики.
Mediatonic подчеркнула, что уже работает над исправлением проблемы. Судя по комментариям, серверы до сих пор не работают. Некоторые пользователи отправляли сообщения 20-40 минут назад и выкладывали скриншот выпадающей ошибки.
Также можно найти критику разработчиков. Якобы они должны были понимать, что из-за бесплатного доступа онлайн проекта явно вырастет.
Я просто скажу, что вы, ребята, должны были знать, сколько людей присоединится к игре, когда она станет бесплатной.
Ваши серверы ужасно плохо работают. Вы должны были что-то сделать, это не впечатляет.
Fall Guys можно скачать бесплатно для ПК (Epic Games Store) и консолей.
Комментарии
- 22 июня 2022
-
16:53
-
16:32
-
15:57
-
15:53
-
15:15
-
15:09
-
15:09
-
14:43
-
14:31
-
13:49
-
13:13
-
12:57
-
12:46
-
12:22
-
12:15
-
11:39
-
10:56
-
10:35
-
09:52
-
09:29
- 21 июня 2022
-
22:59
-
20:53
-
20:15
-
19:26
-
18:50
-
18:25
-
17:55
-
17:12
-
16:59
-
16:30
-
16:12
-
15:58
-
15:42
-
15:34
-
14:59
Партнерский контент