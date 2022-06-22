Chivalry 2 в Steam попробовали уже 300 тыс. человек. С релиза прошло 10 дней
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Студия Torn Banner похвасталась успехами Chivalry 2 — сетевого экшена об эпохе Средневековья. Всего за десять дней после релиза в Steam проект купили более 300 тыс. игроков. Разработчики отдельно отметили, что пользователям нравится игра, упомянув процент положительных обзоров.
Chivalry 2 купили более 300 тыс. игроков в Steam за 10 дней с момента запуска!
На основе более 5500 обзоров наш проект находится в категории «Очень положительных» отзывов, так что самое время присоединиться к эпичному сражению!
Изначально Chivalry 2 вышла 23 апреля 2021 года в Epic Games Store. О продажах в другом магазине Torn Banner не сообщала.
Chivalry 2 — многопользовательский экшен от первого лица, вдохновленный средневековыми битвами из фильмов. Игрокам предстоит участвовать в массовых боях, включая сражения на мечах, осаду замков и многое другое.
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