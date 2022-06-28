Платформер Pac-Man World 1999 года получит ремейк

Платформер Pac-Man World 1999 года, который вышел ещё на первую PlayStation, получит ремейк уже 26 августа. Издатель Bandai Namco представил трейлер обновлённой версии и раскрыл некоторые подробности.

Создатели обновлённой Pac-Man World с подзаголовком Re-Pac обещают фанатам обновлённую графику, более плавный и понятный геймплей, а также больший обзор. Игроки смогут пройти основное приключение в режиме квестов и пробежать 3D-лабиринты. Также будет доступна классическая Pac-Man, которую можно получить за прохождение заданий.

Pac-Man World выделяется на фоне других игр серий тем, что представляет собой 3D-платформер. В нём герой может прыгать, атаковать врагов и общаться с другими персонажами, а не только проходить лабиринты.

По сюжету герой приходит домой в свой день рождения, а его семью и друзей похитили духи. Для спасения близких ему нужно путешествовать по шести районам острова Призраков и сражаться с боссами.

Pac-Man World Re-Pac будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Скриншоты Pac-Man World Re-Pac