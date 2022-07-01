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Графику для финала четвёртого сезона «Очень странных дел» доделали после премьеры

Графику для финала четвёртого сезона «Очень странных дел» доделали после премьеры
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Сегодня на Netflix состоялась премьера финальных эпизодов четвёртого сезона «Очень странных дел». Их можно посмотреть с субтитрами на русском языке, но без озвучки.

В своих социальных сетях редактор издания Collider Стивен Вайнтрауб рассказал об одной интересной детали. Оказывается, некоторые кадры с завершёнными VFX (визуальными эффектами) загрузили на серверы в самый последний момент перед выходом последний двух серий. По словам Вайнтрауба, об этом ему сообщили сами братья Даффер.

Также Стивен Вайнтрауб предположил, что зрители могут увидеть незаконченную версию, а на полную обработку свежих кадров может уйти до 24 часов. Впрочем, разницу можно и не заметить.

С сегодняшнего дня на Netflix доступен полный четвёртый сезон «Очень странных дел». Всего в нём девять серий, а последние две суммарно длятся почти четыре часа.

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