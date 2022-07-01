В CS:GO нашли критичный баг c бомбой на карте Mirage

Игрок в Counter-Strike: Global Offensive рассказал, что нашёл ошибку на карте Mirage. В одной из точек на локации можно бросить бомбу так, что она застревает в стене, после чего её невозможно достать и установить.

Пользователи выяснили, что в этом месте находится невидимая текстура, узнать о которой можно только с помощью консоли. Из-за этого бомба теряется до конца текущего раунда.

Геймеры уже попросили разработчиков обратить внимание на проблему. Хотя забрасывать бомбу в текстуру не имеет смысла, заряд может оказаться там случайно — например, при выпадении после убийства игрока в прыжке. Это место — довольно важная точка на Mirage, и такие случаи могут регулярно происходить в играх на этой карте.