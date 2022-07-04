В Госдуме хотят ввести уроки киберспорта в российских школах

Рабочая группа при комитете Госдумы по физической культуре и спорту в настоящее время прорабатывает вопросы импортозамещения в сфере киберспорта. По словам руководителя проекта Амира Хамитова, одной из тем для обсуждения стало возможное введение уроков по компьютерному спорту в школьную программу.

В интервью «Инфоповоду» чиновник особенно отметил, что для полноценного импортозамещения потребуется создать систему образования в области киберспорта — начиная с занятий в дошкольных учреждениях, а также организации компьютерных классов в школах и центрах развития детей.

В свою очередь, президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит указал на то, что подобные занятия должны носить факультативный характер.

Для многих родителей всё равно киберспорт остается непонятным. Если сразу сделать уроки киберспорта обязательными, это вызовет негативную реакцию. А если сделать факультативно, я думаю, это зайдёт лучше. Я бы настаивал на том, чтобы главным критерием к допуску на занятия по киберспорту являлась успеваемость. Опыт других стран показывает, что введение таких занятий и в дошкольных учреждениях даёт свои результаты.

Когда именно уроки по киберспорту появятся в детских образовательных учреждениях, пока не сообщается.