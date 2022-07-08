Источник: Beyond Good and Evil 2 жива, скоро начнётся масштабное тестирование

Компания Ubisoft всё ещё трудится над Beyond Good and Evil 2, которую представили в 2017 году. Информации об игре с тех пор почти не было. Сегодня же журналист Том Хендерсон сообщил, что скоро начнётся масштабное тестирование.

По информации источников Хендерсона, разработка всё ещё продолжается, а в этом месяце начнётся тестирование. При этом оно будет более масштабным, чем у других игр вроде The Division Heartland и XDefinant.

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В каком состоянии находится Beyond Good and Evil 2, источники журналиста не сообщили. Также неизвестно, покажет ли Ubisoft материалы по игре на презентации Forward, которая пройдёт 10 сентября.

Созданием Beyond Good and Evil 2 до 2020 года руководил Мишель Ансель, но потом он ушёл из Ubisoft. Он же возглавлял разработку первой части 2003 года. Недавно компания сообщила о поиске аниматора для игры, которую назвала самым амбициозным проектом.