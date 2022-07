Ubisoft делает новые The Division, Rainbow Six и Ghost Recon

Компания Ubisoft отчиталась перед инвесторами и сообщила, что работает над сериями The Division, Rainbow Six и Ghost Recon. И это не бесплатные игры вроде XDefiant и Frontline, о которых было известно ранее.

В одном из вопросов зашла речь об играх, с которых Ubisoft планирует получить прибыль в ближайшем будущем. Некоторые проекты не стали раскрывать, потому что они ещё не анонсированы. При этом компания сообщила о планах по развитию своих серий, будущее которых уже распланировано.

Новость по теме Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time не отменили

Над какими проектами работает Ubisoft, не считая бесплатных

Avatar: Frontiers of Pandora

Skull and Bones

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Roller Champions

Игра по «Звёздным войнам»

Beyond Good and Evil 2

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Ремейк Splinter Cell

Assassin's Creed

Far Cry

Ghost Recon

Rainbow Six

The Division

Также компания трудится над бесплатными играми, среди которых шутер на аренах XDefiant, мобильные Rainbow Six и The Division. Кроме этого в разработке находятся королевская битва Ghost Recon Frontline и The Division Heartland.