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Будущее игр Ubisoft станет известно 10 сентября

Будущее игр Ubisoft станет известно 10 сентября
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Ubisoft объявила, что 10 сентября проведёт конференцию Ubisoft Forward — это традиционное шоу компании, где рассказывают о будущих играх издательства.

Сейчас Ubisoft даже не намекает, чего мы можем ожидать на презентации, но наверняка появятся:

Однако наверняка нас ждут ещё какие-то сюрпризы. Хотя в последнее время Ubisoft явно испытывает проблемы как с репутацией, так с производственным циклом. Именно поэтому в ближайшее время выйдет Rift — изначальное дополнение для Assassin's Creed Valhalla, которое растянули до отдельной игры.

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Презентация Ubisoft Forward начнётся 10 сентября в 22:00 мск.

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