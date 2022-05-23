Самая амбициозная игра Ubisoft, Beyond Good and Evil 2, всё ещё не отменена

Ubisoft уже давно не делилась информацией о продолжении Beyond Good and Evil, а по данным инсайдера Тома Хендерсона, экшен вовсе могут отменить. Неожиданно новости появились от барселонской студии, которая назвала игру одной из самых амбициозных у компании за всю историю.
Студия Ubisoft в Барселоне объявила о поиске старшего аниматора игрового процесса, прикрепив концепт-арт. Специалисту предстоит работать над Beyond Good and Evil 2.
Возьмите на себя ответственность за качество анимации и функциональность игровых систем в одном из самых амбициозных проектов Ubisoft на сегодняшний день.
Фото: Ubisoft
Оригинальная Beyond Good and Evil, разработку которой возглавлял Мишель Ансель, вышла в 2003 году. Он же руководил созданием второй части, пока не ушёл из Ubisoft в 2020 году. По информации инсайдера Тома Хендерсона, производство экшена продвигается с трудом из-за отсутствия творческого направления.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 мая 2022
-
00:07
- 23 мая 2022
-
23:10
-
23:02
-
22:23
-
22:09
-
21:39
-
20:57
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
19:45
-
19:34
-
19:33
-
19:00
-
18:50
-
18:32
-
18:22
-
18:21
-
17:32
-
17:20
-
17:11
-
17:02
-
16:19
-
15:56
-
14:56
-
14:54
-
14:20
-
14:11
-
13:40
-
13:09
-
12:54
-
12:33
-
12:23
-
11:53
-
11:25