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Самая амбициозная игра Ubisoft, Beyond Good and Evil 2, всё ещё не отменена

Самая амбициозная игра Ubisoft, Beyond Good and Evil 2, всё ещё не отменена
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Ubisoft уже давно не делилась информацией о продолжении Beyond Good and Evil, а по данным инсайдера Тома Хендерсона, экшен вовсе могут отменить. Неожиданно новости появились от барселонской студии, которая назвала игру одной из самых амбициозных у компании за всю историю.

Студия Ubisoft в Барселоне объявила о поиске старшего аниматора игрового процесса, прикрепив концепт-арт. Специалисту предстоит работать над Beyond Good and Evil 2.

Возьмите на себя ответственность за качество анимации и функциональность игровых систем в одном из самых амбициозных проектов Ubisoft на сегодняшний день.

Фото: Ubisoft

Оригинальная Beyond Good and Evil, разработку которой возглавлял Мишель Ансель, вышла в 2003 году. Он же руководил созданием второй части, пока не ушёл из Ubisoft в 2020 году. По информации инсайдера Тома Хендерсона, производство экшена продвигается с трудом из-за отсутствия творческого направления.

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