Популярный стример Shroud вернулся в киберспорт после пятилетнего перерыва

Известный игрок и стример Майк Shroud Гржесик принял решение возобновить киберспортивную карьеру. Канадец сменит дисциплину и будет выступать за команду Sentinels по шутеру Valorant — раньше Гржесик играл на соревновательном уровне в Counter-Strike: Global Offensive.

Майк начал карьеру на профессиональной сцене в 2013 году, довольно быстро раскрылся и перешёл в Cloud9, одну из сильнейших команд Северной Америки. Shroud принимал участие в семи мэйджор-турнирах, становился чемпионом ESL Pro League и ряда других топовых чемпионатов.

На фоне спада результатов в 2017 году Гржесик решил закончить выступления на турнирах и вместо этого стал проводить прямые трансляции на Twitch. Со временем киберспортсмен стал одним из самых популярных стримеров в мире — сейчас на его канал подписаны более 10 млн зрителей.