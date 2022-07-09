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Автор «Пацанов» назвал четвёртый сезон «самым эмоциональным в истории сериала»

Автор «Пацанов» назвал четвёртый сезон «самым эмоциональным в истории сериала»
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Только-только подошёл к концу третий сезон сериала «Пацаны», а создатели уже трудятся над четвёртым. В интервью изданию Variety шоураннер Эрик Крипке заявил, что прямо сейчас сценаристы работают над сюжетом продолжения, а новый сезон он назвал «самым эмоциональным в истории шоу».

Мы еще на ранней стадии сценария: готов пока только первый эпизод и есть кое-как наброски следующих двух. Но даже на этой стадии очевидно, что будущий сезон будет очень весёлым и эмоциональным. Вероятно, самым эмоциональным в истории нашего шоу. Все персонажи столкнутся со своими внутренними проблемами, так что продолжение в первую очередь основано на героях и их переживаниях.

Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» стартуют в конце августа, однако до зрителей продолжение доберётся не раньше 2023 года.

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