Капитан FA Kitties после вылета с ALGS: не верю в себя и больше никогда не поверю

Российский киберспортсмен Константин Hardecki Козлов эмоционально воспринял вылет с чемпионата мира по Apex Legends — после завершения всех матчей игрок FA Kitties рассказал в соцсетях, что потерял веру в себя и больше не хочет запускать «королевскую битву» от Electronic Arts.

Я больше не хочу играть в эту игру — просто не верю, что когда-нибудь смогу дойти до финала. Не думаю, что уйду из Apex Legends, но больше на меня не рассчитывайте. Я не верю в себя и больше никогда не поверю.

19-летний Hardeski и его тиммейты не смогли пройти в главный этап ALGS Championship 2022. По заработанным очкам FA Kitties поделили спасительное 10-е место с Fnatic, но уступили японскому трио по дополнительным показателям.