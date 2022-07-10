Капитан FA Kitties после вылета с ALGS: не верю в себя и больше никогда не поверю
Поделиться
Российский киберспортсмен Константин Hardecki Козлов эмоционально воспринял вылет с чемпионата мира по Apex Legends — после завершения всех матчей игрок FA Kitties рассказал в соцсетях, что потерял веру в себя и больше не хочет запускать «королевскую битву» от Electronic Arts.
Я больше не хочу играть в эту игру — просто не верю, что когда-нибудь смогу дойти до финала. Не думаю, что уйду из Apex Legends, но больше на меня не рассчитывайте. Я не верю в себя и больше никогда не поверю.
19-летний Hardeski и его тиммейты не смогли пройти в главный этап ALGS Championship 2022. По заработанным очкам FA Kitties поделили спасительное 10-е место с Fnatic, но уступили японскому трио по дополнительным показателям.
Комментарии
- 10 июля 2022
-
12:40
-
11:45
-
11:30
- 9 июля 2022
-
23:24
-
23:15
-
19:31
-
18:43
-
17:52
-
16:44
-
16:07
-
15:11
-
14:10
-
14:06
-
13:15
-
12:39
-
02:10
-
00:49
- 8 июля 2022
-
22:08
-
21:34
-
21:00
-
20:51
-
20:09
-
20:07
-
19:36
-
19:15
-
18:36
-
18:30
-
17:56
-
16:57
-
16:44
-
16:44
-
16:20
-
15:58
-
15:52
-
15:20
Партнерский контент