«Спасибо, что Балабанов и Бодров не видят это»: трейлер фильма «Брат 3» выбесил людей

Пару дней назад вышел первый трейлер фильма «Брат 3». Конечно, эта лента никак не связана с дилогией «Брат» Алексея Балабанова. Кажется, ролик не понравился большинству пользователей.

В комментариях люди выражают своё недовольство лентой и негодуют из-за того, что создатели фильма в качестве названия использовали «Брат». Режиссёром фильма выступил Валерий Переверзев. Главные роли исполнили Владимир Торсуев, Эрик Робертс, Оливье Сиу и другие.

Также под критику попал сам трейлер. После его просмотра мало что будет понятно, да и техническое исполнение ролика явно оставляет желать лучшего.

К тому же можно просто взглянуть на соотношение лайков и дизлайков. Последних в разы больше, а лайков всего чуть больше 230.

Это шутка такая? Физически больно смотреть.

Некрасиво пользоваться славой прекрасных фильмов. Назовите «Два брата», и то толк будет. Хоть с Торсуевым можете выйти.

Хорошо, что Бодров и Балабанов этого не увидят. Видео не смотрел, но уже дизлайк. Какой ещё, к чёрту, «Брат 3» без Бодрова и Балабанова? Это говно не имеет ничего общего с «Брат» и «Брат 2». Стыдно, что я это вообще посмотрел.

Очередной распил бабла? Лучше бы вы его и не снимали!

Что за дешёвое шапито, дебильные рожи, что за голубая шапка у бомжа в мусорнике, что вообще здесь делают электроники и говнореперы, полное позорище. Спасибо, что Балабанов и Бодров не видят это недоразумение своими глазами.

«Брат 3» должен выйти в сентябре 2022 года.