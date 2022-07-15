Создатели Destiny и Halo стали частью PlayStation

Sony объявила о закрытии сделки по покупке студии Bungie, на которую компания потратила $ 3,6 млрд. Теперь создатели Halo и Destiny стали частью PlayStation, но игрокам на Xbox и ПК не о чем переживать.

Согласно сделке, Bungie будет независимым подразделением PlayStation и поможет в создании игр-сервисов, которые хотят выпускать не только на консолях Sony, но и на ПК. Создатели Destiny же сохранят права на франшизы и смогут издавать их на любых платформах.

Новость по теме Sony планирует купить ещё больше студий для эксклюзивов PlayStation

Сейчас Bungie трудится над дополнениями для Destiny 2, а также над совершенно новой игрой. Каких-либо деталей и возможной даты анонса пока что нет.

Согласно информации Джеффа Грабба, студию Bungie хотела купить Microsoft. Создатели Destiny отметили, что с Sony у них много общего, что могло повлиять на решение.