Кешбэк, награды, деньги: для PS4 и PS5 запускают программу лояльности с подарками
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Sony анонсировала PlayStation Stars — новую программу лояльности, которая позволит всем владельцам PS4 и PS5 получать различные бонусы за выполнение разных задач и испытаний.
- Система будет полностью бесплатной — запуск в конце года.
- Каждый месяц будут проходить кампании с наградами за простой факт игры.
- Дадут зарабатывать очки лояльности, которые можно менять на пополнение кошелька PS Store или какие-то продукты в магазине.
- Подписчики PS Plus за каждую покупку будут получать дополнительный кешбэк.
- Одной из наград станут цифровые фигурки для коллекционирования. Это могут быть как культовые герои брендов PlayStation, так и что-то из истории самой Sony. В компании подчеркнули, что речь не про NFT.
- Другие награды будут связаны с турнирами, получением определённых трофеев или открытием первой платины в своём регионе.
Программу начнут запускать поэтапно, но во всём мире она должна заработать до конца декабря.
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