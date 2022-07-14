Кешбэк, награды, деньги: для PS4 и PS5 запускают программу лояльности с подарками

Sony анонсировала PlayStation Stars — новую программу лояльности, которая позволит всем владельцам PS4 и PS5 получать различные бонусы за выполнение разных задач и испытаний.

Система будет полностью бесплатной — запуск в конце года.

Каждый месяц будут проходить кампании с наградами за простой факт игры.

Дадут зарабатывать очки лояльности, которые можно менять на пополнение кошелька PS Store или какие-то продукты в магазине.

Подписчики PS Plus за каждую покупку будут получать дополнительный кешбэк.

Одной из наград станут цифровые фигурки для коллекционирования. Это могут быть как культовые герои брендов PlayStation, так и что-то из истории самой Sony. В компании подчеркнули, что речь не про NFT.

Другие награды будут связаны с турнирами, получением определённых трофеев или открытием первой платины в своём регионе.

Программу начнут запускать поэтапно, но во всём мире она должна заработать до конца декабря.