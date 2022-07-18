По выживачу Grounded готовят мультсериал

По кооперативному выживачу Grounded, в котором игроки уменьшаются до размера муравья, снимут мультсериал. Сюжет напишет сценарист «Звёздных войн: Войны клонов» Брент В. Фридман.

Мультсериал по Grounded расскажет о четырёх друзьях, которые во время летних каникул случайно уменьшаются до нескольких сантиметров. Компании предстоит выжить на заднем дворе дома, который при их размерах представляет собой джунгли с опасными хищниками. Кроме этого, герои столкнутся с заговором, который угрожает их городу.

Новость по теме Psychonauts 2 убрали из продаж в Steam для России

Производством совместно с Obsidian Entertainment займётся анимационная студия Bardel Entertainment. Она работала над «Риком и Морти», «Симпсонами» и «Кунг-фу пандой: Лапки судьбы». Дата премьеры мультсериала по Grounded пока неизвестна.

Grounded вышла в раннем доступе летом 2020 года, а сыграли в выживач уже более 10 млн человек. В сентябре состоится полноценный выход игры с сюжетной кампанией.