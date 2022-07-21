Ubisoft отменила четыре игры, включая Ghost Recon Frontline и Splinter Cell VR

Ещё больше плохих новостей от Ubisoft: компания отменила разработку сразу четырёх игр. Среди них анонсированные Ghost Recon Frontline и Splinter Cell VR и пара ещё неизвестных публике.
Подобное удивительно слышать: Ghost Recon Frontline анонсировали меньше года в честь празднования юбилея франшизы — это была условно-бесплатная королевская битва в духе Call of Duty: Warzone. Однако фанаты и обычные игроки посчитали проект недостойным франшизы, а после и сама Ubisoft была недовольна его качеством. Вряд ли хоть кто-то будет огорчён отменой.
Про Splinter Cell VR известно и того меньше — его делали исключительно для Oculus Quest 2 уже несколько лет. При этом Assassin's Creed VR для всё того же шлема всё ещё продолжают делать.
Две остальные игры, которые Ubisoft отменила, не известно ничего.
- 21 июля 2022
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