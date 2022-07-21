Ubisoft отменила четыре игры, включая Ghost Recon Frontline и Splinter Cell VR

Ещё больше плохих новостей от Ubisoft: компания отменила разработку сразу четырёх игр. Среди них анонсированные Ghost Recon Frontline и Splinter Cell VR и пара ещё неизвестных публике.

Подобное удивительно слышать: Ghost Recon Frontline анонсировали меньше года в честь празднования юбилея франшизы — это была условно-бесплатная королевская битва в духе Call of Duty: Warzone. Однако фанаты и обычные игроки посчитали проект недостойным франшизы, а после и сама Ubisoft была недовольна его качеством. Вряд ли хоть кто-то будет огорчён отменой.

Про Splinter Cell VR известно и того меньше — его делали исключительно для Oculus Quest 2 уже несколько лет. При этом Assassin's Creed VR для всё того же шлема всё ещё продолжают делать.

Две остальные игры, которые Ubisoft отменила, не известно ничего.

Новость по теме Ubisoft отложила выпуск игры по мотивам фильма «Аватар»