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Саурон, орки и балрог в первом трейлере «Властелина колец: Кольца власти»

Саурон, орки и балрог в первом трейлере «Властелина колец: Кольца власти»
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Компания Amazon на Comic-Con 2022 представила свежий трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти». В ролике показали завязку сюжета, Галадриэль, одного из балрогов и, судя по всему, прекрасного Саурона, который способен менять внешность.

Начинается трейлер с Галадриэль, которая оценивает потери после Великой войны и установления мира. Затем зрителей переносят по всему Средиземью и другим землям. Судя по показанным кадрам, в «Кольцах власти» покажут основание Нуменора, переселение гномов в Морию и возвращение Саурона.

Как и ранее, многие фанаты скептически относятся к показанному в трейлере. На момент написания заметки ролику поставили 10 тыс. лайков и почти 9 тыс. дизлайков.

Премьера «Властелина колец: Кольца власти» состоится 2 сентября в сервисе Amazon Prime. В первый сезон шоу выйдут восемь серий.

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