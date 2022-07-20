«В этом сериале нет души»: зрители уничтожили ролик «Властелина колец: Кольца власти»

14 июля Amazon выпустила полноценный тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти», в котором наконец показала частичку эпика франшизы Джона Толкина. Однако даже несмотря на это, зрители остались крайне разочарованы трейлером.

За шесть дней после выхода ролик посмотрели около 11 млн человек, и большинству он не понравился. Видео собрало всего 64 тыс. лайков при 246 тыс. дизлайков.

Зрители жёстко критикуют создателей шоу за отсутствие какой-либо души, расовое разнообразие и восхваляют культовую трилогию Питера Джексона.

В этом сериале нет души. Никакие деньги или спецэффекты не помогут скрыть это.

Визуальные эффекты потрясающие, но давайте будем честными, мы все опасаемся ужасной истории.

«Вы не видели того, что видела я». Должно быть, она посмотрела первую серию…

Это трейлер помогает понять, насколько шедевральной была трилогия Питера Джексона «Властелин колец».

Также фанаты творчества Толкина массово используют цитату писателя про ложные надежды, которые не стоит возлагать на будущий сериал.

«Ложные надежды куда опаснее обычных страхов» (с) Джон Р.Р. Толкин.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» стартует 2 сентября в сервисе Amazon Prime. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.