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Diablo Immortal скачали больше 20 млн игроков. И это ещё без Китая

Diablo Immortal скачали больше 20 млн игроков. И это ещё без Китая
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Blizzard в очередной раз похвасталась успехами Diablo Immortal. За полтора месяца с выхода проекта игру скачали более 20 млн игроков. При этом 10 млн авторы хвастались спустя неделю после выхода игры.

20 миллионов убийц демонов, и их число продолжает расти.

Зайдите в игру, чтобы получить такие награды, как легендарный герб, золото и многое другое.

Интересно, что невероятные 20 млн Blizzard достигла без китайских игроков, вместе с которыми цифра могла бы быть на порядок выше. По слухам, в Китае игру должны запустить уже на этой неделе.

Что касается выручки с Immortal, то разработчики не поделились какими-то цифрами. По данным Mobilegamer.biz, за первый месяц новая Diablo заработала как минимум $ 49 млн.

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