Fnatic сыграет на мэйджоре по Dota 2 с тремя заменами из-за отсутствия виз в США

Турнирный оператор PGL сообщил, что команда Fnatic из Юго-Восточной Азии сможет заменить сразу трёх из пяти игроков основного состава на глобальном турнире PGL Arlington Major 2022 по Dota 2.
Выяснилось, что сразу несколько киберспортсменов не смогли получить визу в США. Пока не сообщается, кто именно из Fnatic пропустит последний мэйджор сезона и кто заменит членов основного ростера.
Ранее о проблемах с визами в США сообщали представители Entity Gaming, BOOM Esports и ряда команд из Китая. Представители всех русскоязычных клубов, по предварительной информации, смогли получить визы — NAVI, Virtus.pro и Team Spirit должны сыграть на PGL Arlington Major 2022 в полных составах.
Мэйджор по Dota 2 должен пройти с 4 по 14 августа в США. Призовой фонд составит $ 500 тыс.
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