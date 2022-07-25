Игроки ещё двух команд рискуют пропустить мэйджор по Dota 2 — им отказали в визах в США

Менеджер индонезийского клуба BOOM Esports Исаак Альфон сообщил, что ряд игроков из Юго-Восточной Азии не могут получить визу в США, чтобы принять участие в глобальном турнире PGL Arlington Major 2022 по Dota 2.

По словам Альфона, после собеседования работники посольства отказали в визе нескольким игрокам Fnatic и корейцу Ворвавиту Q Мекчаю из Talon Esports. Сообщение менеджера косвенно подтвердил саппорт Fnatic Жунюэль Jaunuel Арцилла — после собеседования он написал в соцсетях, что это самый грустный день в его жизни.

Ранее о проблемах с визами в США сообщали представители Entity Gaming и команд из Китая. Также документ пока не получили керри Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарёв и украинец Владислав laise Лайс из NAVI.

PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 должен пройти с 4 по 14 августа в США. Участие в турнире примут 18 лучших команд по итогам региональных лиг, призовой фонд составит $ 500 тыс.