Игроки ещё двух команд рискуют пропустить мэйджор по Dota 2 — им отказали в визах в США

Менеджер индонезийского клуба BOOM Esports Исаак Альфон сообщил, что ряд игроков из Юго-Восточной Азии не могут получить визу в США, чтобы принять участие в глобальном турнире PGL Arlington Major 2022 по Dota 2.
По словам Альфона, после собеседования работники посольства отказали в визе нескольким игрокам Fnatic и корейцу Ворвавиту Q Мекчаю из Talon Esports. Сообщение менеджера косвенно подтвердил саппорт Fnatic Жунюэль Jaunuel Арцилла — после собеседования он написал в соцсетях, что это самый грустный день в его жизни.
Ранее о проблемах с визами в США сообщали представители Entity Gaming и команд из Китая. Также документ пока не получили керри Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарёв и украинец Владислав laise Лайс из NAVI.
PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 должен пройти с 4 по 14 августа в США. Участие в турнире примут 18 лучших команд по итогам региональных лиг, призовой фонд составит $ 500 тыс.
- 25 июля 2022
-
18:10
-
17:42
-
17:30
-
17:14
-
16:54
-
16:18
-
16:08
-
15:37
-
15:17
-
15:08
-
14:36
-
14:20
-
13:56
-
13:45
-
13:26
-
13:21
-
13:15
-
12:55
-
12:40
-
12:35
-
11:52
-
11:04
-
10:34
-
09:55
-
00:02
- 24 июля 2022
-
23:50
-
22:47
-
19:19
-
18:57
-
18:26
-
17:54
-
17:03
-
16:20
-
15:26
-
13:59