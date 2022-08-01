Конкуренция, сервисы, покупка Activision Blizzard: что говорят об этом игровые компании

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard ещё не закрыта. Если всё пройдет без проблем, то она завершится до конца июня 2023 года. Напомним, что Microsoft купила компанию за $ 68,7 млрд.

Чтобы сделка вступила в силу, её должны одобрить регуляторы по всему миру, включая Бразилию, которая началась процесс рассмотрения ещё 20 мая. Власти Бразилии открыто ведут государственную деятельность, поэтому всё, что касается рассмотрения сделки, можно найти в сети. Пользователь форума ResetEra и юрист под ником Idas разобрал документы и в одном месте собрал мнения крупных игровых компаний на покупку Activision Blizzard. Также были затронуты и другие темы.

Что говорит Sony

По мнению руководства японской компании, все видеоигры и платформы конкурируют за вовлечение геймеров. Пользователи выбирают платформу на основе цен, технических характеристик и самих игр

В компании считают, что для создания первоклассной ААА-игры требуется бюджет в несколько сотен млн долларов и тысячи сотрудников. Одной из таких компаний считается Activision, но есть и другие. К примеру, EA, Take-Two, Epic Games.

По мнению Sony, никто не сможет сделать франшизу, способную конкурировать с Call of Duty от Activision. Call of Duty представляет собой важный источник дохода для PlayStation в целом

Также Sony вновь задела вопрос Game Pass. За последние пять лет, считает компания, сервис захватил примерно 60-70?% рынка подписок. На создание конкурента Game Pass потребуется много времени и инвестиций

Что высказали в Warner Bros.

Каких-то конкретных комментариев о покупке Activision Blizzard у Warner Bros. нет. Также у них нет особых опасений по поводу этой сделки

В компании считают, что для разработки игр на ПК и консолях нужно потратить много ресурсов, включая финансы. Порог входа в мобильный рынок, само собой, ниже

Комментарии Ubisoft

В компании не разделяют рынки ПК и консолей, для них они одинаковы, а вот дела с мобильными тайтлами обстоят иначе

По мнению Ubisoft, не существует видеоигры, у которой бы не было конкурентов. Конкурентами Call of Duty считают Battlefield, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends и Rainbow Six.

Также в компании затронули сервис Ubisoft +, игры с которого входят в PS Plus и Game Pass. Ещё в Ubisoft понимают важность подписочных сервисов

Что говорит Bandai Namco

Рынки ПК и консолей очень похожи, но рынок ПК почти полностью цифровой, поэтому разделение всё же имеет смысл. Мобильный рынок также сильно отличается. Bandai Namco не считает, что все платформы должны быть сгруппированы.

Каждая игра уникальна. Конкурентами Call of Duty в компании назвали Battlefield, Valorant и Destiny. Также есть конкуренты и у World of Warcraft.

Мнением поделилась даже Apple

Отмечено, что на вопросы об играх и сделке компания почти на ответила, но она отметила, что им известно о публичных заявлениях, сделанных Microsoft и Activision относительно их планов после приобретение. Речь идёт о сохранении некоторых игр мультиплатформенными.

Apple Arcade в компании считают важным элементом рынка цифровой дистрибуции за последние 5 лет

Более чёткая позиция сложилась у Riot Games

ПК, консоли и мобильные устройства следует рассматривать как разные платформы. Конкурентами Activision Blizzard в целом в компании считают Naughty Dog и Sony

По словам руководства Riot, у Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush есть конкуренты. Для CoD это: Battlefield, Apex Legends, CS, Valorant и Rainbow Six. Cookie Jam или Bejeweled для Candy Crush и Rift, а Runescape, Final Fantasy XIV и TERA для World of Warcraft.

По мнению Riot Games, подписочные игровые сервисы можно считать частью частью рынка для более широкого распространения цифровых игр

В Riot Games высказались и по поводу сделки. По их мнению, Microsoft сдержит обещания и сохранить мультиплатформенность для некоторых франшиз

Amazon оказалась краткой

В компании указали, что не обладают достаточной информацией, чтобы оценить важность сделки между Microsoft и Activision Blizzard для игрового рынка

Также высказалась Google

Компания также считает, что у крупных франшиз Activision Blizzard есть конкуренты. К примеру, конкурентом Diablo считают Fallout от Bethesda

Корпорация понимает, что после приобретения Activision Blizzard на рынке появится значительное количество разработчиков и издателей игр

Ранее президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит рассказывал, что покупка Activision Blizzard продвигается довольно быстро.