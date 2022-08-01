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Конкуренция, сервисы, покупка Activision Blizzard: что говорят об этом игровые компании

Конкуренция, сервисы, покупка Activision Blizzard: что говорят об этом игровые компании
Комментарии

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard ещё не закрыта. Если всё пройдет без проблем, то она завершится до конца июня 2023 года. Напомним, что Microsoft купила компанию за $ 68,7 млрд.

Чтобы сделка вступила в силу, её должны одобрить регуляторы по всему миру, включая Бразилию, которая началась процесс рассмотрения ещё 20 мая. Власти Бразилии открыто ведут государственную деятельность, поэтому всё, что касается рассмотрения сделки, можно найти в сети. Пользователь форума ResetEra и юрист под ником Idas разобрал документы и в одном месте собрал мнения крупных игровых компаний на покупку Activision Blizzard. Также были затронуты и другие темы.

Что говорит Sony

  • По мнению руководства японской компании, все видеоигры и платформы конкурируют за вовлечение геймеров. Пользователи выбирают платформу на основе цен, технических характеристик и самих игр
  • В компании считают, что для создания первоклассной ААА-игры требуется бюджет в несколько сотен млн долларов и тысячи сотрудников. Одной из таких компаний считается Activision, но есть и другие. К примеру, EA, Take-Two, Epic Games.
  • По мнению Sony, никто не сможет сделать франшизу, способную конкурировать с Call of Duty от Activision.  Call of Duty представляет собой важный источник дохода для PlayStation в целом
  • Также Sony вновь задела вопрос Game Pass. За последние пять лет, считает компания, сервис захватил примерно 60-70?% рынка подписок. На создание конкурента Game Pass потребуется много времени и инвестиций

Что высказали в Warner Bros.

  • Каких-то конкретных комментариев о покупке Activision Blizzard у Warner Bros. нет. Также у них нет особых опасений по поводу этой сделки
  • В компании считают, что для разработки игр на ПК и консолях нужно потратить много ресурсов, включая финансы. Порог входа в мобильный рынок, само собой, ниже

Комментарии Ubisoft

  • В компании не разделяют рынки ПК и консолей, для них они одинаковы, а вот дела с мобильными тайтлами обстоят иначе
  • По мнению Ubisoft, не существует видеоигры, у которой бы не было конкурентов. Конкурентами Call of Duty считают Battlefield, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends и Rainbow Six.
  • Также в компании затронули сервис Ubisoft +, игры с которого входят в PS Plus и Game Pass. Ещё в Ubisoft понимают важность подписочных сервисов

Что говорит Bandai Namco

  • Рынки ПК и консолей очень похожи, но рынок ПК почти полностью цифровой, поэтому разделение всё же имеет смысл. Мобильный рынок также сильно отличается. Bandai Namco не считает, что все платформы должны быть сгруппированы.
  • Каждая игра уникальна. Конкурентами Call of Duty в компании назвали Battlefield, Valorant и Destiny. Также есть конкуренты и у World of Warcraft.

Мнением поделилась даже Apple

  • Отмечено, что на вопросы об играх и сделке компания почти на ответила, но она отметила, что им известно о публичных заявлениях, сделанных Microsoft и Activision относительно их планов после приобретение. Речь идёт о сохранении некоторых игр мультиплатформенными.
  • Apple Arcade в компании считают важным элементом рынка цифровой дистрибуции за последние 5 лет

Более чёткая позиция сложилась у Riot Games

  • ПК, консоли и мобильные устройства следует рассматривать как разные платформы. Конкурентами Activision Blizzard в целом в компании считают Naughty Dog и Sony
  • По словам руководства Riot, у Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush есть конкуренты. Для CoD это: Battlefield, Apex Legends, CS, Valorant и Rainbow Six. Cookie Jam или Bejeweled для Candy Crush и Rift, а Runescape, Final Fantasy XIV и TERA для World of Warcraft.
  • По мнению Riot Games, подписочные игровые сервисы можно считать частью частью рынка для более широкого распространения цифровых игр
  • В Riot Games высказались и по поводу сделки. По их мнению, Microsoft сдержит обещания и сохранить мультиплатформенность для некоторых франшиз

Amazon оказалась краткой

  • В компании указали, что не обладают достаточной информацией, чтобы оценить важность сделки между Microsoft и Activision Blizzard для игрового рынка

Также высказалась Google

  • Компания также считает, что у крупных франшиз Activision Blizzard есть конкуренты. К примеру, конкурентом Diablo считают Fallout от Bethesda
  • Корпорация понимает, что после приобретения Activision Blizzard на рынке появится значительное количество разработчиков и издателей игр

Ранее президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит рассказывал, что покупка Activision Blizzard продвигается довольно быстро.

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