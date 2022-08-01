EA Sports рассказала о режиме карьеры в FIFA 23

EA Sports опубликовала новый трейлер FIFA 23, в котором сфокусировалась на нововведениях режима карьеры игрока и тренера. Кратко рассказываемм, что вас ждёт в новой части футбольного симулятора.

Карьера за игрока

Главным нововведением карьеры за игрока станет новая система персонализации, разделённая на три части:

Мэверики — игрок делает ставку на индивидуальное мастерство, скорость и забитые мячи.

— игрок делает ставку на индивидуальное мастерство, скорость и забитые мячи. Сердце команды — настоящий капитан, который не только ведёт свой состав к победе, но и переживает за игроков вне поля. В матчах такие игроки предпочитают отдавать точные пасы и выводить своих футболистов на ударную позицию.

— настоящий капитан, который не только ведёт свой состав к победе, но и переживает за игроков вне поля. В матчах такие игроки предпочитают отдавать точные пасы и выводить своих футболистов на ударную позицию. Виртуозы — цепкий, физически сильный игрок, способный как отобрать мяч, так и выиграть верховую борьбу.

За улучшение тех или иных специализаций футболисты будут получать специальные очки, которые можно будет потратить на улучшения характеристик.

Также авторы добавили новый геймплейный режим для карьеры за игрока под названием «Лучшие моменты матча». В таком случае пользователю дадут поучаствовать только в опасных атаках, которые могут привести к голу, вместо того, чтобы участвовать в 90-минутном матче.

Карьера за тренера

Основным нововведением карьеры за тренера стала возможность играть за звёздных менеджеров вроде Пепа Гвардиолы или Юргена Клоппа. При этом за них можно возглавить какой-нибудь «Брайтон» и привести его к победе в чемпионате Англии. Кстати, наконец-то можно будет кастомизировать форму своего клуба!

Кроме того, авторы добавили множество кат-сцен со знаковыми моментами, включая громкие трансферы и предматчевые пресс-конференции. Игроков также ждёт обновлённая система скаутов и продвинутый искусственный интеллект с более адекватными составами и заменами.

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Ранее EA Sports показала геймплей новой части футсима — и мы разобрали все изменения по полочкам.