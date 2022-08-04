Источник: EA делает ещё одну игру по Marvel — возможно, про Железного человека
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Известный инсайдер и журналист Джефф Грабб на трансляции подкаста Game Mess Mornings рассказал, что Electronic Arts делает ещё одну игру по лицензии Marvel, помимо Чёрной пантеры.
Подробности он не раскрыл и даже не сказал, кому посвящён проект, а лишь отметил сам факт. Позже на слова Грабба отреагировал ещё один инсайдер Том Хендерсон. Он отметил, что слышал о разработке игры про Железного человека, однако информация не подтверждена.
По словам Хендерсона, как только у него появится больше информации, он её предоставит.
Я слышал несколько слухов о том, что это игра про Железного человека, но у меня пока что не было какой-то конкретной информации.
Известно, что игра про Чёрную пантеру будет ориентирована на сюжет. Даты выхода проекта всё ещё нет.
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