«Скрытность — лучшее оружие». Авторы PUBG представили кроссовер с Assassin’s Creed

Авторы PUBG выпустили трейлер, приуроченный к коллаборации шутера с серией Assassin's Creed. В ролике появился Эцио Аудиторе, который устраняет оперативников с помощью сковородки и стелса.

Коллаборация между Assassin's Creed и PUBG пройдёт c 17 августа по 22 сентября. Игроки смогут получить различные предметы из культовой серии Ubisoft: среди них два костюма, два облика для сумки, парашют, эмоция, талисман и два распылителя. Также в течение ограниченного времени на карте Хейвен появится здание «Абстерго» с анимусом, с крыши которого можно будет совершить прыжок веры.

Подобная коллаборация пройдёт и в New State Mobile с 18 августа по 21 сентября. Игрокам будут доступны скины Эцио и Шэя, транспорта и парашюта, а также тематический герб. По ходу события появятся задания, в которых предстоит найти тамплиеров и ассасинов в мире королевской битвы.