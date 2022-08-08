«Скрытность — лучшее оружие». Авторы PUBG представили кроссовер с Assassin’s Creed

Авторы PUBG выпустили трейлер, приуроченный к коллаборации шутера с серией Assassin's Creed. В ролике появился Эцио Аудиторе, который устраняет оперативников с помощью сковородки и стелса.
Коллаборация между Assassin's Creed и PUBG пройдёт c 17 августа по 22 сентября. Игроки смогут получить различные предметы из культовой серии Ubisoft: среди них два костюма, два облика для сумки, парашют, эмоция, талисман и два распылителя. Также в течение ограниченного времени на карте Хейвен появится здание «Абстерго» с анимусом, с крыши которого можно будет совершить прыжок веры.
Подобная коллаборация пройдёт и в New State Mobile с 18 августа по 21 сентября. Игрокам будут доступны скины Эцио и Шэя, транспорта и парашюта, а также тематический герб. По ходу события появятся задания, в которых предстоит найти тамплиеров и ассасинов в мире королевской битвы.
- 8 августа 2022
-
13:35
-
13:33
-
13:08
-
12:46
-
12:41
-
12:05
-
11:41
-
11:07
-
10:43
-
10:23
-
10:07
-
09:52
-
09:45
-
09:37
-
02:36
-
02:24
- 7 августа 2022
-
23:08
-
22:47
-
19:56
-
18:57
-
18:19
-
17:50
-
17:25
-
16:14
-
15:22
-
14:36
-
13:41
-
12:52
-
07:40
-
03:23
-
03:04
- 6 августа 2022
-
22:55
-
18:59
-
18:09
-
17:50