Бесплатная PUBG: Battlegrounds привлекает 80 000 новых игроков каждый день
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Krafton похвасталась успехами PUBG: Battlegrounds за первую половину 2022 года. После перехода на бесплатную модель распространения в январе королевская битва привлекает 80 тыс. новых игроков ежедневно.
Выручка Krafton выросла на 2,86% по сравнению с этим же периодом 2021 года и составила $ 729 млн, операционная прибыль — также выросла на 18,1% и составила $ 365 млн. Примечательно, что бóльшую часть выручки принесла именно мобильная версия PUBG.
Помимо успехов королевской битвы Krafton также выступает издателем хоррора The Callisto Protocol и новой игры студии Unknown Worlds — авторов Subnautica. Первый трейлер проекта должны показать уже 23 августа на церемонии открытия gamescom 2022 — Opening Night Live.
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