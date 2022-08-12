На выставке gamescom 2022 игроков ждут сюрпризы и неожиданные анонсы
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Конференция gamescom уже близко, и её ведущий Джефф Кили пообещал показать около 30 игр на церемонии открытия Opening Night Live, которая пройдёт 23 августа. Как отметил продюсер, игроков ждут как уже анонсированные проекты, так и полноценные премьеры, включая новую научно-фантастическую игру от авторов выживача Subnautica.
Кроме того, Кили пообещал как минимум несколько сюрпризов, о которых геймеры ещё не слышали.
Мы не говорили, какие компании примут участие в Opening Night Live, но у нас есть несколько интересных сюрпризов и показов, которых игроки не ждут на gamescom.
Ведущий заявил, что некоторые из проектов, которые покажут на выставке, выйдут позже 2023 года. Церемония открытия gamescom 2022 начнётся 23 августа в 21:00 мск. Посмотреть её можно будет на Twitch.
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