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Наследница Flatout — Wreckfest — выйдет на смартфонах

Wreckfest, наследница Flatout, выйдет на iOS и Android
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Студии Bugbear и HandyGames представили мобильную версию гонки Wreckfest. В первом трейлере проекта можно оценить довольно приличные графику и разрушения. Разработчики пока не готовы назвать точную дату релиза, однако вряд ли порт придётся ждать слишком долго.

Wreckfest — наследница культовой серии Flatout от финской студии Bugbear Entertainment. Основной фишкой проекта стала разрушаемость автомобилей — машины можно разбивать в хлам. Игрокам на выбор доступны несколько режимов: от классических заездов до полноценной карьеры с чемпионатами.

Проект вышел в раннем доступе Steam ещё в 2014 году, а релиз полной версии состоялся в 2018-м. Чуть позже Wreckfest добралась до консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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